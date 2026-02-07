Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році надається за оновленими умовами, повідомляє Politeka.

За даними Пенсійного фонду України, фінансову підтримку отримують внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та підтвердили потребу у коштах. Виплати здійснюють на шість місяців із можливістю продовження за дотримання правил програми.

Основним критерієм участі є середньомісячний дохід родини за попередні три місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. На початок 2026 року базова сума становить 2 595 гривень на особу, а максимальна — 10 380 гривень для одного члена сім’ї.

Деякі категорії переселенців отримують виплати незалежно від доходу: пенсіонери з низькими прибутками, люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з особливими потребами до повноліття, сироти, молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Оформлення допомоги здійснюють через місцеві управління соціального захисту населення. Заявники подають документи, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після перевірки даних ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області.

Програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це допомагає сім’ям зберігати фінансову стабільність і швидше адаптуватися в новому середовищі.

Регулярні виплати дозволяють переселенцям планувати місячні витрати та уникати непередбачених труднощів у повсякденному житті.

