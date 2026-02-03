Прогноз погоды с 4 по 13 февраля в Запорожье обещает холодные дни и переменную облачность с периодами снега и дождя.

Прогноз погоды с 4 по 13 февраля в Запорожье предполагает, что этот период будет холодным и преимущественно облачным, сообщает Politeka.

По данным с сайта sinoptik.ua, прогноз погоды с 4 по 13 февраля в Запорожье выглядит следующим образом:

4:02 ночью и утром ожидаются морозы до -15°, днем ​​воздух прогреется до -6°, вечером столбик термометра покажет -8°. Облачная погода сохранится весь день, осадков не прогнозируют.

5.02 небо будет облачным, без осадков. Температура ночью -9°, днем ​​-6°, вечером -8°. Ветер 3–5 м/с, влажность 58–76%, давление 755–759 мм.

6.02 небо в городе будет покрыто облаками с утра до вечера. Температура будет колебаться от -8° ночью до -2° днем ​​и -3° вечером. Ветер 3–4,6 м/с, давление 747–753 мм, влажность 56–68%.

7.02 прогнозирует облачное небо с возможным мелким дождем, днем, который прекратится к вечеру. Температура днем ​​+1°, ночью -2°, вечером +1°.

8:02 горожан ожидает пасмурное небо с мелким снегом ночью и утром, днем ​​осадки уменьшатся, а вечером возобновятся. Температура от -8° ночью до 0° днем.

9.02 облачная погода продлится весь день, осадки не ожидаются. Температура ночью -4°, днем ​​-1°, вечером -4°. Ветер 4–4,5 м/с, давление 745–755 мм, влажность 40–73%.

10.02 температура будет колебаться от -9° утром до -3° днем ​​и -6° вечером. Ветер 4,2-4,6 м/с, давление 754-757 мм, влажность 25-67%.

11.02 небо будет покрыто облаками, без осадков. Температура от -8° ночью до -1° днем ​​и -3° вечером. Ветер 4,1-4,5 м/с, давление 747-752 мм, влажность 39-58%.

12:02 температура ночью будет -3°, днем ​​+2°, вечером -1°. Ветер 3,9-4,5 м/с, давление 743-746 мм, влажность 67-95%. 13.02 синоптики прогнозируют подобные показатели.

Прогноз погоды с 4 по 13 февраля в Запорожье предупреждает о холодных ночах и переменных дневных температурах, поэтому жителям советуют одеваться тепло и быть осторожными на дорогах.

