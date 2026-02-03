Прогноз погоди з 4 по 13 лютого у Запоріжжі обіцяє холодні дні та мінливу хмарність з періодами снігу та дощу.

Прогноз погоди з 4 по 13 лютого у Запоріжжі передбачає, що даний період буде холодним і переважно хмарним, повідомляє Politeka.

За даними із сайту sinoptik.ua, прогноз погоди з 4 по 13 лютого у Запоріжжі виглядає таким чином:

4.02 вночі та вранці очікуються морози до -15°, удень повітря прогріється до -6°, ввечері стовпчик термометра покаже -8°. Хмарна погода утримається весь день, опадів не прогнозують.

5.02 небо залишатиметься хмарним, без опадів. Температура вночі -9°, удень -6°, ввечері -8°. Вітер 3–5 м/с, вологість 58–76%, тиск 755–759 мм.

6.02 небо в місті буде вкрите хмарами від ранку до вечора. Температура коливатиметься від -8° вночі до -2° вдень та -3° ввечері. Вітер 3–4,6 м/с, тиск 747–753 мм, вологість 56–68%.

7.02 прогнозує хмарне небо з можливим дрібним дощем удень, який припиниться до вечора. Температура вдень +1°, вночі -2°, ввечері +1°.

8.02 містян очікує похмуре небо з дрібним снігом вночі та ранком, вдень опади зменшаться, а ввечері відновляться. Температура від -8° вночі до 0° вдень.

9.02 хмарна погода триватиме весь день, опади не передбачаються. Температура вночі -4°, вдень -1°, ввечері -4°. Вітер 4–4,5 м/с, тиск 745–755 мм, вологість 40–73%.

10.02 температура коливатиметься від -9° вранці до -3° вдень та -6° ввечері. Вітер 4,2–4,6 м/с, тиск 754–757 мм, вологість 25–67%.

11.02 небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура від -8° вночі до -1° вдень та -3° ввечері. Вітер 4,1–4,5 м/с, тиск 747–752 мм, вологість 39–58%.

12.02 температура вночі буде -3°, вдень +2°, ввечері -1°. Вітер 3,9–4,5 м/с, тиск 743–746 мм, вологість 67–95%. 13.02 синоптики прогнозують подібні показники.

Прогноз погоди з 4 по 13 лютого у Запоріжжі попереджає про холодні ночі та мінливі денні температури, тому мешканцям радять вдягатися тепло та бути обережними на дорогах.

