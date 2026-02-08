Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области становится доступным для пожилых женщин и людей, потерявших собственное жилье, сообщает Politeka.

В городе Одесса предлагается несколько вариантов временного и постоянного проживания для внутренне перемещенных лиц. Один из них – комната в двухкомнатной квартире вместе с 68-летней жительницей. Предложение рассчитано на женщин, которые ищут компанию для совместного проживания и комфортного вечера. Контакт для связи доступен ежедневно до 18:00.

Еще один вариант – трехкомнатная квартира на первом этаже со всеми удобствами. Порядковая семья из Одессы готова принять одинокую женщину пенсионного возраста 60-70 лет на постоянное проживание. Жилье предоставляется бесплатно. Основные требования: добрая, неконфликтная, без вредных привычек, не имеющая родных и потерявшая собственное жилье. Семья готова поддерживать переселенку, создавая атмосферу уюта и безопасности.

Также доступен дом в частном секторе с отдельной комнатой и всеми необходимыми удобствами. Предложение ориентировано на женщин до 55 лет, аккуратных и без вредных привычек. Проживание предоставляется бесплатно, однако жительница должна приобщаться к небольшим бытовым обязанностям дома.

Местные организации рекомендуют заранее договариваться об условиях проживания, подготовить необходимые документы, подтвердить статус ВПЛ и следить за обновлениями объявлений, чтобы воспользоваться предложениями максимально эффективно.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области становится важной составляющей комплексной поддержки переселенцев, обеспечивая базовые потребности и создавая безопасные условия для жизни.

