Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області стає доступним для жінок та людей похилого віку, які втратили власне житло, повідомляє Politeka.

У місті Одеса пропонують кілька варіантів тимчасового та постійного проживання для внутрішньо переміщених осіб. Один із них – кімната у двокімнатній квартирі разом із 68-річною мешканкою. Пропозиція розрахована на жінок, які шукають компанію для спільного проживання та комфортного проведення вечорів. Контакт для зв’язку доступний щодня до 18:00.

Ще один варіант – трьохкімнатна квартира на першому поверсі з усіма зручностями. Порядна родина з Одеси готова прийняти одиноку жінку пенсійного віку 60–70 років на постійне проживання. Житло надається безкоштовно. Основні вимоги: добра, неконфліктна, без шкідливих звичок, яка не має рідних і втратила власне помешкання. Родина готова підтримувати переселенку, створюючи атмосферу затишку та безпеки.

Також доступний будинок у приватному секторі з окремою кімнатою та всіма необхідними зручностями. Пропозиція орієнтована на жінок до 55 років, охайних і без шкідливих звичок. Проживання надається безкоштовно, однак мешканка має долучатися до невеликих побутових обов’язків у будинку.

Місцеві організації рекомендують заздалегідь домовлятися про умови проживання, підготувати необхідні документи, підтвердити статус ВПО та стежити за оновленнями оголошень, щоб скористатися пропозиціями максимально ефективно.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області стає важливою складовою комплексної підтримки переселенців, забезпечуючи базові потреби та створюючи безпечні умови для життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.