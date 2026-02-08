Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве продолжает предоставляться в 2026 году в виде горячих обедов и напитков, сообщает Politeka.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни», которая уже несколько лет поддерживает людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или материальных затруднений.

Волонтеры готовят блюда с соблюдением высоких стандартов гигиены. Рацион состоит из вегетарианских или веганских продуктов, обеспечивающих необходимую энергетическую ценность для пожилых и ВПЛ.

В Киеве бесплатные продукты могут получить пенсионеры, переселенцы и другие категории населения, оказавшиеся в сложных условиях. Программа также охватывает жителей районов, пострадавших от боевых действий или стихийных бедствий.

Раздача горячего питания происходит три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Одна из локаций – улица Мечты, парк «Радуга», где обеды выдают в 13:30. Следующий - ул. Новомостицкая, 2-Г, с раздачей в 14:00, а последняя точка – ул. Нижний Вал, 23, обеды раздают в 15.30.

Организаторы призывают всех нуждающихся в поддержке приходить на указанные точки и распространять информацию среди соседей и знакомых, чтобы помощь дошла до каждого.

Кроме питания, волонтеры предоставляют минимальное социальное сопровождение, общаются с пожилыми людьми, консультируют по поводу базовых потребностей и соблюдения здорового образа жизни. Программа способствует не только физической поддержке, но и создает ощущение безопасности и заботы для пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров позволяет регулярно получать питательные обеды, экономить время и ресурсы, а также поддерживать социальные связи даже в сложные периоды жизни.

