Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві продовжує надаватися у 2026 році у вигляді гарячих обідів та напоїв, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя», яка вже кілька років підтримує людей, що опинилися в складних життєвих обставинах через війну або матеріальні труднощі.

Волонтери готують страви з дотриманням високих стандартів гігієни. Раціон складається з вегетаріанських або веганських продуктів, що забезпечують необхідну енергетичну цінність для літніх людей та ВПО.

У Києві безкоштовні продукти можуть отримати пенсіонери, переселенці та інші категорії населення, які опинилися у складних умовах. Програма також охоплює мешканців районів, що постраждали від бойових дій чи стихійних лих.

Роздача гарячого харчування відбувається тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Одна з локацій — вулиця Мрії, парк «Веселка», де обіди видають о 13:30. Наступна — вул. Новомостицька, 2-Г, з роздачею о 14:00, а остання точка — вул. Нижній Вал, 23, обіди роздають о 15:30.

Організатори закликають усіх, хто потребує підтримки, приходити на зазначені точки та поширювати інформацію серед сусідів і знайомих, щоб допомога дійшла до кожного.

Крім харчування, волонтери надають мінімальний соціальний супровід, спілкуються з літніми людьми, консультують щодо базових потреб і дотримання здорового способу життя. Програма сприяє не лише фізичній підтримці, але й створює відчуття безпеки та турботи для людей похилого віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє регулярно отримувати поживні обіди, економити час та ресурси, а також підтримувати соціальні зв’язки навіть у складні періоди життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Києві: українців чекають зміни, до чого готуватись в січні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: де надають підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: через яку покупку можуть припинити виплати.