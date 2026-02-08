Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области необходимо для покрытия фактических расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вступило в силу с начала 2026 года в Южноукраинске, сообщает Politeka.

Изменения коснулись централизованного водоснабжения и водоотвода. Информацию подтвердил городской совет на официальном портале.

Новые ставки были разработаны после детального анализа расходов коммунального предприятия «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство». Основные факторы – удорожание электроэнергии, услуг Южноукраинской АЭС и пересмотр социальных стандартов.

По обновленным расчетам кубометр воды стоит 49,34 грн с НДС, тогда как раньше — 43,08 грн. Стоимость водоотвода повышена до 63,02 грн с налогом вместо 57,60. Для оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» и объектов гидрокомплекса установлена ​​отдельная ставка – 25,86 грн за кубометр без НДС. Окончательную корректировку сумм осуществляет исполнительный комитет.

В городском совете отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области необходимо для покрытия фактических затрат, поддержки сетей в исправном состоянии и своевременного обслуживания оборудования. При этом цены на горячую воду и отопление остаются без изменений благодаря государственному мораторию, действующему еще шесть месяцев после завершения военного положения.

Жителям рекомендуют регулярно проверять показатели счетчиков, планировать ежемесячные расходы и отслеживать обновления на портале городского совета. Своевременная оплата обеспечивает стабильное водоснабжение и надежную работу инженерных систем в домах общества.

Дополнительно эксперты рекомендуют экономно использовать воду и контролировать потребление, чтобы платежки оставались прогнозируемыми, а сети функционировали без перебоев.

