Графики отключения света в Черкасской области на неделю со 2 по 8 марта продлятся в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредил Шполянский филиал «Черкасиобленерго».
В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света на неделю со 2 по 8 марта в Черкасской области.
02.03.2026 с 08:00 до 17:00 временные перерывы в электроснабжении ожидаются сразу в нескольких населенных пунктах, где будут выполняться работы по обслуживанию и ремонту сетей:
- с. Капустыне ул. Павла Фылыповича, Лисова, Садова, Берегова, Н.Д. Чекмак
- с. Сыгнаивка ул. Вышнева, Тодося Осьмачкы / кафе «Колыба»
03.03.2026 с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в отдельных домах по указанным адресам:
- с. Лебедын ул. Центральна, Мыру, М. Грушевського, Дорошенка, Небеснои Сотни
- с. Топыльна ул. Кобзаря
04.03.2026 с 08:00 до 17:00 плановые обесточивания коснутся домов в ряде населенных пунктов:
- с. Бурты ул. Нарбутивська верхня, Мыру, Покровська, Вышнева, Шевченка, Гоголя, Молодіжна, Цвітківська, Цвітківське відділення / Буртивськый старостат, господарство, магазын
- с. Лебедын ул. Зелена, Затышна
05.03.2026 с 08:00 до 17:00 будут проводиться работы на электросетях, из-за чего в некоторых населенных пунктах будет временно отсутствовать электроснабжение:
- с. Лебедын ул. Прошына
- с. Топыльна ул. Кобзаря
06.03.2026 в отдельных населенных пунктах общины с 08:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии в связи с техническим обслуживанием и ремонтными работами на сетях:
- с. Васылькив ул. Соборна, Лысенка, Молодижна
- с. Марянивка ул. Центральна
Плановые работы производятся с целью повышения надежности и качества электроснабжения. Жителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам, спланировать использование электроприборов и учесть указанную информацию по повседневным делам. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черкасской области: какой будет ситуация в ближайшее время.
Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черкасской области: кто будет получать до 2595 гривен ежемесячно.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черкасской области: где можно зарабатывать 45 тысяч.