Возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей, поэтому составлены графики отключения света на неделю со 2 по 8 марта в Черкасской области.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю со 2 по 8 марта продлятся в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил Шполянский филиал «Черкасиобленерго».

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света на неделю со 2 по 8 марта в Черкасской области.

02.03.2026 с 08:00 до 17:00 временные перерывы в электроснабжении ожидаются сразу в нескольких населенных пунктах, где будут выполняться работы по обслуживанию и ремонту сетей:

с. Капустыне ул. Павла Фылыповича, Лисова, Садова, Берегова, Н.Д. Чекмак

с. Сыгнаивка ул. Вышнева, Тодося Осьмачкы / кафе «Колыба»

03.03.2026 с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в отдельных домах по указанным адресам:

с. Лебедын ул. Центральна, Мыру, М. Грушевського, Дорошенка, Небеснои Сотни

с. Топыльна ул. Кобзаря

04.03.2026 с 08:00 до 17:00 плановые обесточивания коснутся домов в ряде населенных пунктов:

с. Бурты ул. Нарбутивська верхня, Мыру, Покровська, Вышнева, Шевченка, Гоголя, Молодіжна, Цвітківська, Цвітківське відділення / Буртивськый старостат, господарство, магазын

с. Лебедын ул. Зелена, Затышна

05.03.2026 с 08:00 до 17:00 будут проводиться работы на электросетях, из-за чего в некоторых населенных пунктах будет временно отсутствовать электроснабжение:

с. Лебедын ул. Прошына

с. Топыльна ул. Кобзаря

06.03.2026 в отдельных населенных пунктах общины с 08:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии в связи с техническим обслуживанием и ремонтными работами на сетях:

с. Васылькив ул. Соборна, Лысенка, Молодижна

с. Марянивка ул. Центральна

Плановые работы производятся с целью повышения надежности и качества электроснабжения. Жителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам, спланировать использование электроприборов и учесть указанную информацию по повседневным делам. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черкасской области: какой будет ситуация в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черкасской области: кто будет получать до 2595 гривен ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черкасской области: где можно зарабатывать 45 тысяч.