Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області необхідне для покриття фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області набуло чинності з початку 2026 року у Південноукраїнську, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення. Інформацію підтвердила міська рада на офіційному порталі.

Нові ставки розробили після детального аналізу витрат комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство». Основні чинники — подорожчання електроенергії, послуг Південноукраїнської АЕС та перегляд соціальних стандартів.

За оновленими розрахунками, кубометр води коштує 49,34 грн з ПДВ, тоді як раніше — 43,08 грн. Вартість водовідведення підвищено до 63,02 грн з податком замість 57,60. Для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу встановлена окрема ставка — 25,86 грн за кубометр без ПДВ. Остаточне коригування сум здійснює виконавчий комітет.

У міській раді наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області необхідне для покриття фактичних витрат, підтримки мереж у справному стані та своєчасного обслуговування обладнання. При цьому ціни на гарячу воду та опалення залишаються без змін завдяки державному мораторію, який діє ще шість місяців після завершення воєнного стану.

Жителям рекомендують регулярно перевіряти показники лічильників, планувати щомісячні витрати та стежити за оновленнями на порталі міської ради. Своєчасна оплата забезпечує стабільне водопостачання та надійну роботу інженерних систем у будинках громади.

Додатково експерти радять економно використовувати воду і контролювати споживання, щоб платіжки залишалися прогнозованими, а мережі функціонували без перебоїв.

