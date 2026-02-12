Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не ограничивается только питанием.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновилась в начале января 2026 после непродолжительной паузы, сообщает Politeka.

Волонтерское пространство «Гостиная хата» снова запустило сезон проекта «Еда Жизни». В центре ежедневно готовят горячие блюда и напитки для людей, которые столкнулись с жизненными трудностями. Выдача стартует в 12:30 по адресу: Водопроводная, 13.

Основное внимание организаторы уделяют людям преклонных лет, а также переселенцам и внутренне перемещенным лицам. Команда призывает горожан сообщать о тех, кто нуждается в поддержке больше, чтобы помощь доходила адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не ограничивается только питанием. Участники инициативы получают возможность пообщаться, узнать полезную информацию и получить консультации по повседневным социальным вопросам.

Проект работает на постоянной основе и ориентирован на поддержание здоровья, сохранение активности и заботы среди пожилых жителей города.

Отдельно в Одессе действует формат адресной поддержки для граждан с серьезными финансовыми трудностями. Программа предусматривает доставку готовых обедов непосредственно на дом и базовое социальное сопровождение.

С начала реализации инициативы выполнено 483 адресных доставки горячей пищи. Наборы получают одинокие пожилые люди и семьи с детьми, что позволяет уменьшить очереди и оптимизировать работу пунктов выдачи. Ежедневно поддержку получают более семидесяти человек.

В центре рекомендуют заранее уточнять график, условия получения и следить за официальными объявлениями, чтобы помощь оставалась доступной для всех, кто в ней нуждается.

