Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновилася на початку січня 2026 року після нетривалої паузи, повідомляє Politeka.

Волонтерський простір «Гостинна хата» знову запустив сезон проєкту «Їжа Життя». У центрі щоденно готують гарячі страви та напої для людей, які зіткнулися з життєвими труднощами. Видача стартує о 12:30 за адресою Водопровідна, 13.

Основну увагу організатори приділяють людям поважного віку, а також переселенцям і внутрішньо переміщеним особам. Команда закликає містян повідомляти про тих, хто потребує підтримки найбільше, аби допомога доходила адресно.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі не обмежується лише харчуванням. Учасники ініціативи отримують можливість поспілкуватися, дізнатися корисну інформацію та отримати консультації з повсякденних соціальних питань.

Проєкт працює на постійній основі й орієнтований на підтримку здоров’я, збереження активності та відчуття турботи серед літніх мешканців міста.

Окремо в Одесі діє формат адресної підтримки для громадян із серйозними фінансовими труднощами. Програма передбачає доставку готових обідів безпосередньо додому та базовий соціальний супровід.

Від початку реалізації ініціативи виконано 483 адресні доставки гарячої їжі. Набори отримують самотні люди похилого віку та родини з дітьми, що дозволяє зменшити черги й оптимізувати роботу пунктів видачі. Щодня підтримку отримують понад сімдесят осіб.

У центрі рекомендують заздалегідь уточнювати графік, умови отримання та слідкувати за офіційними оголошеннями, щоб допомога залишалася доступною для всіх, хто її потребує.

