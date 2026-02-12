Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется по установленному алгоритму.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжается в рамках городской программы поддержки людей постарше, оказавшихся в сложных обстоятельствах, информирует Politeka.

Инициатива направлена ​​на горожан, утративших регулярные поступления или подвергшихся последствиям боевых действий. Основной упор сделан на покрытии базовых потребностей в холодный период.

Ресурсы в первую очередь направляют в домохозяйства с низким уровнем обеспечения и домов, поврежденных после 24 февраля 2022 года. Выдача производится в безопасных районах населенного пункта и близлежащих общинах.

Среди получателей — люди с инвалидностью, граждане с хроническими заболеваниями, одинокие жители преклонных лет, а также лица с ограниченной подвижностью. Отдельное внимание уделяется адресам, где проживают один или два пожилых лица без семейной поддержки.

Координацию обеспечивают благотворительные организации, в том числе фонд «Каритас», во содействии с городскими социальными службами. Распределение осуществляют в соответствии с реальными запросами, чтобы охватить наиболее уязвимые категории.

Специалисты подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется по установленному алгоритму. Пожилым жителям советуют заранее уточнять графики выдачи и подготовить необходимые документы.

Помимо материальной составляющей, участникам доступны консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в действующих программах и сопровождаются при обращениях.

Кроме того, в Запорожской области можно получить бесплатные продукты. Все продукты питания закупаются у проверенных поставщиков и регулярно проверяются на качество и безопасность.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: какие именно изменения произошли в городе

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кого зовут на зарплату от 15 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам готовы помочь, что можно получить