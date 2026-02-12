Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжается в рамках городской программы поддержки людей постарше, оказавшихся в сложных обстоятельствах, информирует Politeka.
Инициатива направлена на горожан, утративших регулярные поступления или подвергшихся последствиям боевых действий. Основной упор сделан на покрытии базовых потребностей в холодный период.
Ресурсы в первую очередь направляют в домохозяйства с низким уровнем обеспечения и домов, поврежденных после 24 февраля 2022 года. Выдача производится в безопасных районах населенного пункта и близлежащих общинах.
Среди получателей — люди с инвалидностью, граждане с хроническими заболеваниями, одинокие жители преклонных лет, а также лица с ограниченной подвижностью. Отдельное внимание уделяется адресам, где проживают один или два пожилых лица без семейной поддержки.
Координацию обеспечивают благотворительные организации, в том числе фонд «Каритас», во содействии с городскими социальными службами. Распределение осуществляют в соответствии с реальными запросами, чтобы охватить наиболее уязвимые категории.
Специалисты подчеркивают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется по установленному алгоритму. Пожилым жителям советуют заранее уточнять графики выдачи и подготовить необходимые документы.
Помимо материальной составляющей, участникам доступны консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в действующих программах и сопровождаются при обращениях.
Кроме того, в Запорожской области можно получить бесплатные продукты. Все продукты питания закупаются у проверенных поставщиков и регулярно проверяются на качество и безопасность.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: какие именно изменения произошли в городе
Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кого зовут на зарплату от 15 тысяч гривен
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам готовы помочь, что можно получить