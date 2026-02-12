Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі триває в межах міської програми підтримки людей старшого віку, які опинилися у складних обставинах, інформує Politeka.
Ініціатива спрямована на містян, що втратили регулярні надходження або зазнали наслідків бойових дій. Основний акцент зроблено на покритті базових потреб у холодний період.
Ресурси насамперед спрямовують до домогосподарств із низьким рівнем забезпечення та осель, пошкоджених після 24 лютого 2022 року. Видача відбувається у безпечних районах населеного пункту та прилеглих громадах.
Серед отримувачів — люди з інвалідністю, громадяни з хронічними захворюваннями, самотні мешканці поважного віку, а також особи з обмеженою рухливістю. Окрему увагу приділяють адресам, де проживають одна або дві літні особи без родинної підтримки.
Координацію забезпечують благодійні організації, зокрема фонд «Карітас», у взаємодії з муніципальними соціальними службами. Розподіл здійснюють відповідно до реальних запитів, щоб охопити найбільш уразливі категорії.
Фахівці підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за встановленим алгоритмом. Літнім жителям радять заздалегідь уточнювати графіки видачі та підготувати необхідні документи.
Крім матеріальної складової, учасникам доступні консультації соціальних працівників і волонтерів, які допомагають зорієнтуватися в чинних програмах та супроводжують під час звернень.
Крім того, у Запорізькій області також можна отримати безкоштовні продукти. Усі продукти харчування закуповуються у перевірених постачальників і регулярно перевіряються на якість і безпеку.
