Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области доступно тем гражданам, которые были вынуждены покинуть собственный дом из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области предлагается в разных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области предоставляется через платформу "Помогай", которая объединяет неравнодушных людей, готовых предоставить временное убежище переселенцам.

Платформа позволяет быстро найти дом в безопасных городах Украины или даже за границей и предоставляет удобные инструменты для поиска подходящего варианта.

В Голубиевичах Компанеевского района предлагается трехкомнатный дом с газификацией и центральным водоснабжением. Этот дом рассчитан на семью с детьми и домашними животными.

На территории фермерского хозяйства есть возможность официального трудоустройства, например трактористом, со стабильной зарплатой и сезонными задачами. Рядом находится школа, что делает вариант удобным для семей с детьми.

В Гуровке Долинского района доступна однокомнатная хата с кухней и коридором, оборудована электричеством, печным отоплением и водой из колодца.

Бесплатное жилье ждя ВПЛ в Кировоградской области рассчитано на двух мужчин, возможна подработка поблизости и желательно иметь водительское удостоверение. Расстояние до Кривого Рога составляет 30 км.

Еще один вариант для размещения предусмотрен в Онуфриевке Онуфриевского района. Частный двухкомнатный дом предлагается одной женщине, оснащенный газовым отоплением и садом с огородом.

Таким образом, убежище небезразличных граждан обеспечивает переселенцев не только крышей над головой, но и возможностью интегрироваться в общину и получить помощь в трудоустройстве.

