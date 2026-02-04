В рамках инициативы часть украинцев, в том числе люди пенсионного возраста, могут получить единовременную денежную помощь в Кировоградской области.

Стартовала программа финансовой поддержки, эта денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области призвана помочь украинцам почтенного возраста, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в представительстве "Эстонского совета по делам беженцев".

В рамках инициативы часть украинцев, в том числе люди пенсионного возраста, могут получить единовременную денежную помощь в Кировоградской области.

Речь идет о Программе экстренной поддержки средств к существованию, цель которой – помочь наиболее уязвимым домохозяйствам восстановить финансовую стабильность. Участники программы смогут использовать предоставленные средства для начала или возобновления собственного дела, развития самозанятости и создания постоянных источников дохода. Важно, что финансирование разрешается направлять исключительно на развитие или возобновление хозяйственной и экономической деятельности.

Подать заявку на участие могут домохозяйства, относящиеся к одной или нескольким категориям социальной уязвимости.

К ним относятся внутренне перемещенные лица, безработные граждане, многодетные семьи, семьи с детьми младше двух лет, одинокие матери и родители, люди с инвалидностью I–II групп или хроническими заболеваниями, а также лица старше 60 лет. Программа призвана поддержать именно тех, кто больше нуждается в помощи для восстановления экономической самостоятельности.

Размер финансовой помощи зависит от направления деятельности и колеблется от 29 до 42 тысяч гривен. В частности, около 30 тысяч гривен предусмотрено для развития птицеводства, 31 тысяча – для производства свинины.

На кролиководство, козоводство и пчеловодство можно получить 29 тысяч гривен. Наибольшие выплаты – до 42 тысячи гривен, предусмотренные для производства мясной и молочной продукции, пищевых товаров, а также предоставления сервисных услуг.

Для участия в программе необходимо заполнить специальную онлайн-форму регистрации. Текущий этап подачи заявок завершается в 23.59, 09 февраля 2026 года.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения поездов в Кировоградской области: что изменилось для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: украинцам обещают поддержку, кто в списке получателей.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: куда обращаться за помощью.