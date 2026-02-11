Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області доступне для тих громадян, які були змушені покинути власний дім через війну.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області пропонується у різних населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області надається через платформу "Допомагай", яка обʼєднує небайдужих людей, готових надати тимчасовий прихисток переселенцям.

Платформа дозволяє швидко знайти дім у безпечних містах України або навіть за кордоном та надає зручні інструменти для пошуку відповідного варіанту.

У Голубієвичах Компаніївського району пропонують трикімнатний будинок із газифікацією та центральним водопостачанням. Даний дім розрахований на сім’ю з дітьми та домашніми тваринами.

На території фермерського господарства також є можливість офіційного працевлаштування, наприклад трактористом, зі стабільною зарплатою та сезонними завданнями. Поруч розташована школа, що робить варіант зручним для сімей з дітьми.

У Гурівці Долинського району доступна однокімнатна хата з кухнею та коридором, обладнана електрикою, пічним опаленням та водою з колодязя.

Безкоштовне житло ждя ВПО у Кіровоградській області розраховане на двох чоловіків, можливий підробіток поблизу та бажано мати водійське посвідчення. Відстань до Кривого Рогу складає 30 кілометрів.

Ще один варіант для розміщення передбачено в Онуфріївці Онуфріївського району. Приватний двокімнатний будинок пропонується для однієї жінки, оснащений газовим опаленням та садом з городом.

Таким чином, прихисток у небайдужих громадян забезпечує переселенців не лише дахом над головою, а й можливістю інтегруватися в громаду та отримати допомогу у працевлаштуванні.

