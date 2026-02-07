Пассажиры обратили внимание на подорожание проезда в Киевской области, потому рассказываем об этом подробнее.

Подорожание проезда в Киевской области затронуло пригородные электрички и городскую электричку Киева, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Киевской области зафиксировали пассажиры после того, как государственный перевозчик "Укрзализныця" с 3 февраля поднял цены на билеты в пригородных электропоездах, курсирующих в регионе.

По словам пассажиров, изменения произошли резко, а официальных сообщений о новых тарифах в соцсетях или на сайте компании не появилось.

Люди начали замечать рост стоимости билетов уже при покупке проездных документов на привычных маршрутах. Также пассажиры отметили, что повышение затронуло и городскую электричку Киева, где стоимость проезда изменилась одновременно с пригородными направлениями.

По имеющейся информации, стоимость билетов в пригородных электричках выросла примерно на 47%. Если раньше это было 15 грн, то сейчас – 22 грн.

Аналогичные изменения произошли и в городской электричке Киева, где стоимость также поднялась с 15 до 22 грн.

Именно из-за таких изменений пассажиры начали активно обсуждать подорожание проезда в Киевской области и делились эмоциями в соцсетях.

Ранее появлялись только сообщения о возможном повышении стоимости билетов в вагонах СВ. По предварительным планам, изменения в ценообразовании на билеты СО должны стать частью компенсационного механизма для льготной программы УЗ-3000.

Предполагалось, что новые тарифы могут заработать в ближайшие недели, а окончательная цена будет зависеть от дня недели и периода года при перевозке пассажиров.

Все должно зависеть от того, как едет пассажир: в специальных вагонах, вагонах-салонах, вагонах коммерческих поездов типа СВ, или в вагонах первого класса скоростных поездов категории "Интерсити" и "Интерсити+" и поездах международного сообщения.

