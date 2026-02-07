Пасажири звернули увагу на подорожчання проїзду в Київській області, тому розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося приміських електричок та міської електрички Києва, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області зафіксували пасажири після того, як державний перевізник “Укрзалізниця” з 3 лютого підняв ціни на квитки у приміських електропоїздах, що курсують у регіоні.

За словами пасажирів, зміни відбулися різко, а офіційних повідомлень про нові тарифи у соцмережах чи на сайті компанії не з’явилося.

Люди почали помічати зростання вартості квитків уже під час купівлі проїзних документів на звичних маршрутах. Також пасажири зазначили, що підвищення торкнулося і міської електрички Києва, де вартість проїзду змінилася одночасно з приміськими напрямками.

За наявною інформацією, вартість квитків у приміських електричках виросла приблизно на 47%. Якщо раніше це було 15 грн, то наразі - 22 грн.

Аналогічні зміни відбулися і в міській електричці Києва, де вартість також підняли з 15 до 22 грн.

Саме через такі зміни пасажири почали активно обговорювати подорожчання проїзду в Київській області та ділилися емоціями у соцмережах.

Раніше з’являлися лише повідомлення про можливе підвищення вартості квитків у вагонах СВ. За попередніми планами, зміни у ціноутворенні на квитки СВ мали стати частиною компенсаційного механізму для пільгової програми “УЗ-3000”.

Передбачалося, що нові тарифи можуть запрацювати найближчими тижнями, а остаточна ціна залежатиме від дня тижня та періоду року під час перевезення пасажирів.

Все мало б залежати від як їде пасажир: у спеціальних вагонах, вагонах-салонах, вагонах комерційних поїздів типу СВ, чи у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії “Інтерсіті” та “Інтерсіті+” і поїздах міжнародного сполучення.

