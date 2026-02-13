Подорожание проезда в Одесской области стало актуальным для жителей Белгорода-Днестровского, также известного как Аккерман, сообщает Politeka.
Новая стоимость была утверждена во время заседания исполкома после рассмотрения обращения перевозчика и экономических расчетов, которые обосновывали необходимость пересмотра цены.
С 1 февраля 2026 пассажиры начали платить 16 гривен за одну поездку вместо предыдущих 12 гривен. Таким образом, подорожание проезда в Одесской области означает повышение на 4 гривны.
По словам горожан, перевозчик начал брать большую сумму еще до официального утверждения решения исполкомом. Это стало дополнительным поводом для дискуссий в общине.
В городском совете объяснили, что пересмотр тарифа прошел после анализа финансовых показателей работы перевозчика.
Чиновники отметили, что предыдущая цена уже не покрывала фактических расходов на перевозку пассажиров. Из-за этого была угроза сокращения маршрутов или уменьшения количества транспорта на линиях.
Именно поэтому подорожание проезда в Одесской области связывается с существенным ростом затрат на содержание и обслуживание транспорта, которые накапливались в последние годы.
По информации горсовета, стоимость горючего выросла с 21 гривны за литр в 2021 году до 45 гривен за литр по состоянию на начало 2026 года.
Также увеличилась минимальная заработная плата с 6500 до 8647 гривен, что повлияло на расходы на оплату труда водителей примерно на 67%.
Кроме того, поднялись в цене автомобильные шины, запасные части, расходные материалы, лицензии и другие обязательные эксплуатационные платежи.
