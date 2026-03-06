Все желающие могут узнать подробности и подать заявку, чтобы воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в Винницкой области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области доступно для переселенцев, потерявших жилье из-за войны, благодаря государственной и местной поддержке.

Программа охватывает как города, так и села, предоставляя временное убежище тем, кто в этом нуждается.

В Потоках Жмеринского района предлагается дом на пять человек. В доме 1987 года есть четыре комнаты, веранда, две летние кухни, хозяйственные постройки и погреб. Во дворе обустроен колодец, огород и плодовые деревья. Отопление печное, газа и централизованного водоснабжения нет. Владельцы ищут опрятных жителей без вредных привычек, готовых ухаживать за хозяйством.

В Виннице на улице Леси Украинки доступно два места для женщин с детьми. Проживание возможно на разные сроки, заселение открывается с 20 декабря.

Переселенцам советуют оценивать безопасность, работу, доступ к медицинской помощи и учебным заведениям. Актуальные предложения представлены на платформе «Там, где вас ждут» с интерактивной картой контактов координационных центров и количеством свободных мест.

Государство предоставляет временные дома сроком до года с возможностью продления, минимальная площадь - шесть квадратных метров на человека. В первую очередь поселения получают многодетные семьи, беременные, люди с инвалидностью и те, чье имущество повреждено или разрушено.

Чтобы стать на учет, переселенцы подают заявление в ЦНАП или орган местного самоуправления. После регистрации присваивается индивидуальный номер для дальнейшего разбирательства.

Кроме государственных механизмов, можно пользоваться платформами «Прихисток», «Допомагай» или телеграмм-ботом «Турботник», через которые реализуется бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области, объединяя национальные и местные программы.

Все желающие могут узнать подробности и подать заявку, чтобы воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в Винницкой области.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как найти свой дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.