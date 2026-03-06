Новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет быстро приобрести электронный документ без наличных и очередей.

Новая система оплаты за проезд в Виннице начала действовать в общественном транспорте и предусматривает использование цветных QR-кодов, сообщает Politeka.

О запуске сообщила местная транспортная компания. Специальные наклейки уже размещают в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Коды от ПриватБанка имеют желтую маркировку, от monobank – розовую. В то же время расчет возможен картой любого финансового учреждения.

Чтобы получить электронный билет, пассажир выбирает банк, сканирует отметку и подтверждает платеж в приложении. После завершения операции на экране смартфона отображается документ с таймером действия 60 минут.

Через сервис «Приват24» украинцам нужно отсканировать код, определить количество поездок и способ списания средств, а затем нажать «Купить». Проездной хранится в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт».

При считывании камеры телефона отображается страница в браузере. Там следует выбрать пункт «Проезд», указать необходимое количество билетов и оплатить через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту. Для клиентов monobank процедура упрощена – достаточно подтвердить платеж, после чего файл открывается автоматически.

Также следует отметить, что билет сразу отображается на дисплее. Для проверки действия применяется геолокация, а в самом документе указывается бортовой номер транспортного средства.

Таким образом, новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет быстро приобрести электронный документ без наличных и очередей и контролировать время использования в течение одного часа.

