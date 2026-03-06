Ограничение движения транспорта в Черновцах было введено на нескольких центральных улицах города, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения транспорта в Черновцах относятся к двум основным участкам, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, ограничение движения транспорта в Черновцах было введено в связи с ремонтными работами и обновлением инженерных сетей.

Так, на улице Николая Гоголя, в районе дома №2, частично перекрыли проезд. Это связано с капитальным ремонтом, включающим устройство подземных контейнерных площадок.

Частичное перекрытие будет продолжаться до 1 июня 2026 года. Местные жители и водители должны учитывать эти изменения при планировании ежедневных поездок, поскольку на участке ожидаются потенциальные пробки.

В то же время, на улице М. Драгоманова в Черновцах движение транспорта будет полностью ограничено на три месяца. Работы начались 28 февраля и продлятся до 1 мая 2026 года. Об этом говорится в распоряжении городского головы.

Подрядная организация будет устанавливать водопроводную камеру на существующей сети, являющейся частью комплексного ремонта инженерных коммуникаций.

После завершения основных строительных работ дорожное покрытие и тротуары будут возобновлены до 5 мая. Для водителей это означает, что в течение всего этого периода проезд по этому участку будет невозможен.

Кроме этого, маршруты общественного транспорта, на время выполнения ремонтных работ, могут претерпеть временные изменения. Жители города и водители должны быть готовы к тому, что неудобства затронут не только участки непосредственно рядом с ремонтами, но и смежные улицы, где может возникать дополнительный трафик.

Так что местным жителям советуют заранее планировать свои маршруты и быть готовыми к похищению во время проезда указанных участков.

