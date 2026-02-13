Місцеві мешканці нещодавно помітили, що відбулося подорожчання проїзду в Одеській області, тому розповідаємо, кого це стосується.

Подорожчання проїзду в Одеській області стало актуальним для мешканців Білгорода-Дністровського, який також відомий як Аккерман, повідомляє Politeka.

Нову вартість затвердили під час засідання виконкому після розгляду звернення перевізника та економічних розрахунків, що обґрунтовували необхідність перегляду ціни.

З 1 лютого 2026 року пасажири почали платити 16 гривень за одну поїздку замість попередніх 12 гривень. Таким чином, подорожчання проїзду в Одеській області означає підвищення на 4 гривні.

За словами містян, перевізник почав брати більшу суму ще до офіційного затвердження рішення виконкомом. Це стало додатковим приводом для дискусій у громаді.

У міській раді пояснили, що перегляд тарифу відбувся після аналізу фінансових показників роботи перевізника.

Посадовці зазначили, що попередня ціна вже не покривала фактичних витрат на перевезення пасажирів. Через це існувала загроза скорочення маршрутів або зменшення кількості транспорту на лініях.

Саме тому подорожчання проїзду в Одеській області пов’язують із суттєвим зростанням витрат на утримання та обслуговування транспорту, які накопичувалися протягом останніх років.

За інформацією міськради, вартість пального зросла з 21 гривні за літр у 2021 році до 45 гривень за літр станом на початок 2026 року.

Також збільшилася мінімальна заробітна плата з 6 500 до 8 647 гривень, що вплинуло на витрати на оплату праці водіїв приблизно на 67%.

Окрім цього, піднялися в ціні автомобільні шини, запасні частини, витратні матеріали, ліцензії та інші обов’язкові експлуатаційні платежі.

