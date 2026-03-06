В Киевской области в 2026 году часть пенсионеров получает финансовую поддержку в виде доплат, поэтому рассказываем об этом больше.

Доплаты пенсионерам в Киевской области увеличились вместе с повышением прожиточного минимума, сообщает Politeka.

Доплаты в Киевской области предоставляются неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения.

Как указано в статье 29 закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» , с 1 января 2026 размер ежемесячной надбавки составляет 2 595 гривен.

Этот рост напрямую связан с увеличением прожиточного минимума с 2391 гривны до 2595 гривен. Это позволяет гражданам компенсировать расходы по основным потребностям и проживанию на территориях с повышенным уровнем риска.

Право на получение этих доплат в Киевской области имеют пенсионеры, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года.

Кроме того, надбавки получают лица, имеющие официальный статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Таким образом, данная поддержка направлена ​​на людей, непосредственно подвергшихся влиянию последствий аварии и продолжающих проживать на определенных территориях.

Не все граждане могут рассчитывать на возросшие выплаты. Они не начисляются тем, кто после аварии выезжал из загрязненных зон и впоследствии вернулся.

А также – украинцам, которые переехали или зарегистрировались на этих территориях уже после крушения. Если человек выезжает с территории отселения или официально работает вне зоны, начисления прекращают автоматически.

Контроль за этим процессом осуществляют государственные реестры, что позволяет избежать ошибок и обеспечивает точность системы социальной поддержки.

