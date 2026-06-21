В Кировоградской области действует система поддержки, где предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, и рассказываем, где их можно получить.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляют несколько государственных и благотворительных учреждений, сообщает Politeka.

Так, областной социальный центр матери и ребенка принимает переселенцев на ночлег, обеспечивает возможность приготовления пищи, горячего душа и комфортное переночивание.

Центр также предоставляет детское питание, средства гигиены для детей и постельное белье, а бесплатные продукты ВПЛ в Кировоградской области поступают от благотворителей.

Дополнительно поддержку предлагает Центральноукраинский государственный дом художественного и технического творчества Helen Arutunian. Там можно получить гуманитарную помощь, консультацию психолога и убежища во время воздушной тревоги в подвальном хранилище.

Кроме того, гуманитарный штаб на базе школы УВК №26 – ДУЗ – ДЮЦ "Зорецвит" на Студенческом бульваре, 21 предоставляет переселенцам горячие обеды, одежду, детское питание и возможность взять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области с собой.

Благодаря этим учреждениям, продовольствие доступно как для временно переселенных, так и для местных жителей, нуждающихся в поддержке.

Организации отмечают, что помощь предоставляется в пределах имеющихся ресурсов, поэтому гражданам советуют заранее уточнять часы работы и необходимые документы для получения продуктов.

Для этого следует следить за официальными сайтами благотворительных организаций или их страниц в соцсетях. Там всегда предоставляют актуальную информацию о выдаче продовольствия и другой гуманитарной поддержки.

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