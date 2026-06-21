У Кіровоградській області діє система підтримки, де надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, тож розповідаємо, де їх можна отримати.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають кілька державних і благодійних установ, повідомляє Politeka.

Так, обласний соціальний центр матері та дитини приймає переселенців на ночівлю, забезпечує можливість приготування їжі, прийняття гарячого душу та комфортне переночування.

Центр також надає дитяче харчування, засоби гігієни для дітей і постільну білизну, а безкоштовні продукти для ВПО у Кіровоградській області надходять від благодійників.

Додатково, підтримку пропонує Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian. Там можна отримати гуманітарну допомогу, консультацію психолога та прихисток під час повітряної тривоги у підвальному сховищі.

Окрім того, гуманітарний штаб на базі школи НВК №26 - ДНЗ - ДЮЦ "Зорецвіт" на Студентському бульварі, 21 надає переселенцям гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та можливість взяти безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області з собою.

Завдяки цим установам, продовольство доступне як для тимчасово переселених осіб, так і для місцевих жителів, які потребують підтримки.

Організації наголошують, що допомога надається у межах наявних ресурсів, тому громадянам радять заздалегідь уточнювати години роботи та необхідні документи для отримання продуктів.

Для цього варто слідкувати за офіційними сайтами благодійних організацій чи за їхніми сторінками у соцмережах. Там завжди надають актуальну інформацію щодо видачі продовольства та іншої гуманітарної підтримки.

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