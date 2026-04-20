Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляются в рамках государственных и гуманитарных программ поддержки, действующих в регионе для уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

В области функционирует несколько социальных площадок, где переселенцы и старшие люди могут получить пищевые наборы, временное размещение и базовые вещи первой необходимости. Система помощи включает различные форматы – от краткосрочного приюта до ежедневной продовольственной поддержки.

Областной социальный центр матери и ребенка принимает внутри перемещенных лиц для временного проживания. Здесь семьи могут самостоятельно готовить еду, пользоваться душевыми, находиться в безопасной среде и оставаться в решении жилищных вопросов. Дополнительно предоставляются детское питание, гигиенические принадлежности и постельные принадлежности.

Отдельно действует площадка поддержки на базе Центрального украинского государственного дома художественного и технического творчества Helen Arutunian. Здесь помощь получают переселенцы, пенсионеры, малоимущие семьи, люди с инвалидностью и многодетные семьи. В этом формате предусмотрены консультации психолога, доступ к укрытию во время тревог, а также выдача продуктов.

Дополнительно в Кропивницком работает гуманитарный штаб на базе УПК №26 ДОУ ДЮЦ «Зорецвит» по адресу Студенческий бульвар, 21. Там организована выдача горячих обедов, одежды, детского питания, а также возможность получить еду с собой.

Во всех пунктах объем поддержки зависит от имеющихся ресурсов и может изменяться согласно поступлению гуманитарной помощи.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, что подорожание проезда в Кировоградской области: где и на сколько вырастут тарифы

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.