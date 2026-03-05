Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області стало доступним для переселенців, які шукають тимчасовий прихисток, повідомляє Politeka.

У самому Харкові та найближчих районах пропонують кілька варіантів розміщення для жінок, сімей із дітьми та власників домашніх тварин. Серед них – трикімнатна квартира на Дерев’янці з усіма зручностями. Контакт для уточнення деталей доступний через WhatsApp за номером 050-552-00-61.

Ще одна пропозиція – двокімнатна квартира на Салтівському шосе. Кімната надається безкоштовно порядній жінці, готовій допомагати літній мешканці іншої кімнати. Власники наголошують, що бабуся активна, медична допомога не потрібна. Деталі уточнюють телефоном.

У Харківському районі, у селі Бабаї, переселенці можуть розраховувати на будинок із двома житловими кімнатами, кухнею та базовими комунікаціями. На території розташовані сарай та погріб, поруч – ліс та озеро. Туалет на вулиці, ванної немає. Житло підходить для всіх категорій переселенців, включно з тими, хто має домашніх тварин. Відстань до Харкова – 12 кілометрів.

Фахівці соціальних служб відзначають, що безкоштовне житло для ВПО в Харківській області допомагає переселенцям відновити стабільність, створює безпечні умови та полегшує адаптацію. Можливість проживання дозволяє зосередитися на пошуку роботи або навчанні, знижуючи стрес і ризики, пов’язані з тимчасовим бездомством.

Організатори радять заздалегідь уточнювати умови, готувати необхідні документи та слідкувати за актуальними оголошеннями, щоб ефективно скористатися пропозиціями.

Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області залишається важливим елементом підтримки переселенців, забезпечуючи базові потреби та комфорт для життя.

