Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области в 2026 году остается доступной для внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Программа координируется Пенсионным фондом Украины, а поддержка рассчитана на граждан, которые покинули собственное жилье и фактически проживают на территории региона.

Выплаты начисляются на шесть месяцев с возможностью продления, если соблюдены требования программы. Основное условие – средний доход семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало года базовая сумма составляет 2595 гривен, а максимальная - 10380 гривен на одного члена семьи.

Некоторые категории переселенцев получают пособие независимо от дохода. Среди них пенсионеры с низкими выплатами, люди с инвалидностью первой или второй группы, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет без родителей, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление производится через местные управления социальной защиты. Заявители предоставляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и уровень доходов. После проверки принимается решение о начислении денежных средств. Именно таким образом реализуется денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области, обеспечивая переселенцам необходимую финансовую поддержку.

Программа охватывает часть расходов на аренду жилья, питание и базовые нужды. Это позволяет семьям снизить финансовую нагрузку, быстрее обустроить быт и комфортнее адаптироваться к новой среде. Для получения дополнительной информации советуют обращаться в управления социальной защиты или официальный портал Пенсионного фонда Украины.

