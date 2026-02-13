Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області у 2026 році залишається доступною для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Програму координує Пенсійний фонд України, а підтримка розрахована на громадян, які залишили власне житло та фактично мешкають на території регіону.

Виплати нараховуються на шість місяців із можливістю продовження, якщо дотримано вимог програми. Основна умова — середній дохід родини за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. На початок року базова сума складає 2 595 гривень, а максимальна — 10 380 гривень на одного члена сім’ї.

Деякі категорії переселенців отримують допомогу незалежно від доходу. Серед них пенсіонери з низькими виплатами, люди з інвалідністю першої або другої групи, діти з особливими потребами, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Оформлення проводиться через місцеві управління соціального захисту. Заявники надають документи, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після перевірки ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області, забезпечуючи переселенцям необхідну фінансову підтримку.

Програма покриває частину витрат на оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє сім’ям зменшити фінансове навантаження, швидше облаштувати побут і комфортніше адаптуватися до нового середовища. Для отримання додаткової інформації радять звертатися до управлінь соціального захисту або офіційного порталу Пенсійного фонду України.

