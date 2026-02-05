Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Виннице обещает чередование морозных дней, ясного неба и снеговых осадков.

Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Виннице показывает, что дни будут холодными с достаточно сильными морозами, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Виннице опубликовали на сайте sinoptik.ua.

6 февраля в городе в течение всего дня будет пасмурно. Температура ночью будет составлять -3°С, ощущаться как -9°С, днем ​​и вечером -2°С. В течение дня будет идти снег, который к вечеру достигнет наибольшей силы.

7 февраля небо будет преимущественно облачным. Ночью -2°С, ощущение -6°С, днем ​​0°С, вечерняя температура -1°С. Ночью будет идти снег, который ослабеет до утра и закончится к середине дня. Солнце будет редко появляться из-за облаков.

8 февраля ожидается облачность. Ночью -2°С, ощущение -6°С, днем ​​-2°С, вечером -4°С. Мелкий снег продержится в течение дня и вечера, дожди не прогнозируют.

9 февраля в городе сохранится облачность. Температура ночью -8°С, ощущение -14°С, днем ​​-9°С, вечером -12°С. Давление 739-743 мм, влажность 81-86%, ветер 2,2-4,1 м/с. В течение дня осадки не ожидаются.

10 февраля в городе будет честное небо. Ночью -15°С, ощущение -22°С, днем ​​-9°С, вечером -9°С. Влажность 79-85%, давление 734-743 мм, ветер 3,4-4,2 м/с. Осадков не предполагают.

11 февраля снова будет облачно, но без осадков. Ночью -9°С, ощущение -15°С, днем ​​0°С, вечером -1°С. Давление 723-731 мм, влажность 84-94%, ветер 3,3-4,1 м/с.

12 февраля в городе будет облачно с прояснениями. Ночная температура -2°С, днем ​​+3°С, вечером +1°С. Утром небольшой снег закончится к середине дня, больше осадков не ожидается.

Таким образом прогноз погоды на неделю с 6 по 12 февраля в Виннице демонстрирует четкое изменение температур и осадков в течение недели.

