Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 лютого у Вінниці обіцяє чергування морозних днів, ясного неба та снігових опадів.

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 лютого у Вінниці показує, що дні будуть холодними з досить великими морозами, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 лютого у Вінниці опублікували на сайті sinoptik.ua.

6 лютого у місті протягом усього дня буде похмуро. Температура вночі становитиме -3°С, відчуватиметься як -9°С, вдень та ввечері -2°С. Протягом дня йтиме сніг, який до вечора досягне найбільшої сили.

7 лютого небо буде переважно хмарним. Вночі -2°С, відчуття -6°С, вдень 0°С, вечірня температура -1°С. Вночі йтиме сніг, який послабшає до ранку та закінчиться до середини дня. Сонце рідко з’являтиметься з-за хмар.

8 лютого очікується хмарність протягом дня. Вночі -2°С, відчуття -6°С, вдень -2°С, ввечері -4°С. Дрібний сніг протримається протягом дня та вечора, додаткових опадів не прогнозують.

9 лютого у місті збережеться хмарність. Температура вночі -8°С, відчуття -14°С, вдень -9°С, ввечері -12°С. Тиск 739-743 мм, вологість 81-86%, вітер 2,2-4,1 м/с. Протягом дня опадів не очікується.

10 лютого у місті буде чсне небо. Вночі -15°С, відчуття -22°С, вдень -9°С, ввечері -9°С. Вологість 79-85%, тиск 734-743 мм, вітер 3,4-4,2 м/с. Опадів не передбачають.

11 лютого знову буде хмарно, але без опадів. Вночі -9°С, відчуття -15°С, вдень 0°С, ввечері -1°С. Тиск 723-731 мм, вологість 84-94%, вітер 3,3-4,1 м/с.

12 лютого у місті хмарність буде триматися до вечора. Нічна температура -2°С, вдень +3°С, ввечері +1°С. Ранковий дрібний сніг закінчиться до середини дня, більше опадів не очікується.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 лютого у Вінниці демонструє чітку зміну температур і опадів протягом тижня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: названо місце, де регулярно видають допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області: як знайти свою домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: містянам розповіли про важливі нововведення.