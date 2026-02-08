Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области будут действовать в неделю с 9 по 15 февраля.

Графики отключения света в Сумах на неделю с 9 по 15 февраля охватят десятки улиц из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе«Сумиобленерго».

Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области будут действовать неделю с 9 по 15 февраля, ограничения будут производиться в определенные часы.

09.02.2026 будут выключать электроэнергию с 8 до 16:30 в части домов, расположенных на улицах города:

Роменська, Петропавливська, Олександра Лазаревського, Олексы Билоуса, Ярошивська, Шышкаривська, Сагайдачного.

11.02.2026 года не будет электричества с 8 до 16:30 в ряде домов, которые находятся по адресам:

Украинськых Перемог, Украинськои Народнои Республикы, Універсытетська, Урожайна, Фабрычна, Филативськый, Харкивська, Холодноярськои брыгады, Чайковського, Чекалина.

12.02.2026 года графики отключения электричества с 9 до 16 часов коснутся некоторых домов по улицам:

Пантелеймона Кулиша, Степана Бандеры, Урожайна, Шкильна, Островського, Водна, Гетьманськый, Васыля Фылоновыча, Заозерный, Лыпнянська, Баранивська, Могрыцька, Велыкочернеччынська, Мыкола Васыленка.

13.02.2026 года будут длиться длительные ограничения с 8 до 16 часов в отдельных домах на улицах:

Спортивний, Осиння, Квитнева, Веретенивська, Кленовый, Компресорна, Васыля Лыпкивського, Инстытутська.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: с чем возникли серьезные проблемы в магазинах.

Также Politeka сообщала, Новый график движения поездов в Сумской области: какие рейсы изменили маршрут.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: кто может принять участие в этой программе.