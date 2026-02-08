Графіки планових відключень електроенергії в Сумській області будуть діяти тиждень з 9 по 15 лютого.

Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 9 по 15 лютого охоплять десятки вулиць через плановы роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки планових відключень електроенергії в Сумській області будуть діяти тиждень з 9 по 15 лютого, обмеження здійснюватимуться у визначені години.

09.02.2026 року вимикатимуть електроенергію з 8 до 16:30 у частині будинків, що розташовані на вулицях міста:

Роменська, Петропавлівська, Олександра Лазаревського, Олекси Білоуса, Ярошівська, Шишкарівська, Сагайдачного.

11.02.2026 року не буде електрики з 8 до 16:30 години в низці будинків, які знаходяться за адресами:

Українських Перемог, Української Народної Республіки, Університетська, Урожайна, Фабрична, Філатівський, Харківська, Холодноярської бригади, Чайковського, Чекаліна.

12.02.2026 року графіки відключення електрики з 9 до 16 години торкнуться деяких будинків за вулицями:

Пантелеймона Куліша, Степана Бандери, Урожайна, Шкільна, Островського, Водна, Гетьманський, Василя Филоновича, Заозерний, Липнянська, Баранівська, Могрицька, Великочернеччинська, Микола Василенка.

13.02.2026 року триватимуть довготривалі обмеження з 8 до 16 години в окремих будинках на вулицях:

Спортивний, Осіння, Квітнева, Веретенівська, Кленовий, Компресорна, Василя Липківського, Інститутська.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

