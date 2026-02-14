На платформе "Допомагай появились новые предложения Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, поэтому рассказываем об этом больше.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают на платформе "Допомагай", где обнародовали несколько вариантов временного размещения, сообщает Politeka.

Один из вариантов расположен в городе Борисполь по адресу Льва Толстого, 12. Там предлагают отдельную комнату в частном доме на период войны для женщины или женщины с ребенком в возрасте от 3 до 10 лет.

Предусмотрены 2 места. В автономном отоплении есть вода, ванная комната, отдельный туалет и кухня с возможностью приготовления пищи.

Проживание в этом бесплатном жилье для ВПЛ в Киевской области возможно до конца отопительного сезона. Владельцы уточняют, что связь производится только через Viber, на телефонные звонки не отвечают.

Еще один вариант есть в городе Киев на улице Парково-Сырецкая, рядом с г. Дорогожичи. Там предлагают отдельную квартиру для одинокой женщины, которая работает неполный рабочий день и готова помогать в уходе за пожилым дедушкой в ​​возрасте 68 лет.

Проживание возможно на любое время, предусмотрено 1 место. Условия проживания и вопросы согласовываются во время личного общения.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно по адресу Наталии Ужвий в городе Киев. Владельцы предлагают бесплатное проживание для энергичной и хозяйственной женщины, возможно, с ребенком.

Условием является то, что женщина должна помогать незрячему престарелому мужскому полу. Предусмотрено 1 место, а срок проживания определяется индивидуально в зависимости от договоренностей.

Все эти варианты остаются актуальными для переселенцев, которые ищут спокойный дом на определенный период и готовы учитывать особенности быта и взаимодействия с владельцами.

