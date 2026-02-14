На платформі "Допомагай" з’явилися нові пропозиції Безкоштовне житло для ВПО в Київській області, тому розповідаємо про це більше.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують на платформі "Допомагай", де оприлюднили кілька варіантів тимчасового розміщення, повідомляє Politeka.

Один із варіантів розташований у місті Бориспіль за адресою Льва Толстого, 12. Там пропонують окрему кімнату у приватному будинку на період війни для жінки або жінки з дитиною віком від 3 до 10 років.

Передбачено 2 місця. У помешканні автономне опалення, є вода, ванна кімната, окремий туалет та кухня з можливістю приготування їжі.

Проживання у цьому безкоштовному житлі для ВПО в Київській області можливе до кінця опалювального сезону. Власники уточнюють, що зв’язок здійснюється лише через Viber, на телефонні дзвінки не відповідають.

Ще один варіант є у місті Київ на вулиці Парково-Сирецька, поруч із м. Дорогожичі. Там пропонують окрему квартиру для одинокої жінки, яка працює неповний робочий день та готова допомагати у догляді за похилим дідусем віком 68 років.

Проживання можливе на будь-який термін, передбачено 1 місце. Умови проживання та організаційні питання узгоджуються під час особистого спілкування.

Також безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне за адресою Наталії Ужвій у місті Київ. Власники пропонують безоплатне проживання для енергійної та господарської жінки, можливо з дитиною.

Умовою є те, що жінка має допомагати незрячій людині похилого віку чоловічої статі. Передбачено 1 місце, а термін проживання визначається індивідуально залежно від домовленостей.

Усі ці варіанти залишаються актуальними для переселенців, які шукають спокійний дім на визначений період та готові враховувати особливості побуту й взаємодії з власниками.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.