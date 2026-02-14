Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують на платформі "Допомагай", де оприлюднили кілька варіантів тимчасового розміщення, повідомляє Politeka.
Один із варіантів розташований у місті Бориспіль за адресою Льва Толстого, 12. Там пропонують окрему кімнату у приватному будинку на період війни для жінки або жінки з дитиною віком від 3 до 10 років.
Передбачено 2 місця. У помешканні автономне опалення, є вода, ванна кімната, окремий туалет та кухня з можливістю приготування їжі.
Проживання у цьому безкоштовному житлі для ВПО в Київській області можливе до кінця опалювального сезону. Власники уточнюють, що зв’язок здійснюється лише через Viber, на телефонні дзвінки не відповідають.
Ще один варіант є у місті Київ на вулиці Парково-Сирецька, поруч із м. Дорогожичі. Там пропонують окрему квартиру для одинокої жінки, яка працює неповний робочий день та готова допомагати у догляді за похилим дідусем віком 68 років.
Проживання можливе на будь-який термін, передбачено 1 місце. Умови проживання та організаційні питання узгоджуються під час особистого спілкування.
Також безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне за адресою Наталії Ужвій у місті Київ. Власники пропонують безоплатне проживання для енергійної та господарської жінки, можливо з дитиною.
Умовою є те, що жінка має допомагати незрячій людині похилого віку чоловічої статі. Передбачено 1 місце, а термін проживання визначається індивідуально залежно від домовленостей.
Усі ці варіанти залишаються актуальними для переселенців, які шукають спокійний дім на визначений період та готові враховувати особливості побуту й взаємодії з власниками.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.