Дефицит продуктов в Николаевской области пока не рассматривается как реальный сценарий.

Дефицит продуктов в Николаевской области не прогнозируется, несмотря на рост цен на подсолнечное масло и сложную ситуацию в аграрном секторе, сообщают отраслевые эксперты, сообщает Politeka.

Внутренний рынок остается обеспеченным, поскольку потребление этой продукции в Украине составляет всего 5,6–8% общего объема производства.

Аналитики отмечают, что даже в условиях неурожая и вражеских атак на инфраструктуру масличной отрасли, критических перебоев со снабжением для населения не ожидается. Основные объемы производимого масла традиционно устремляются на внешние рынки, что снижает риски для внутренних полок супермаркетов.

В то же время, специалисты не исключают колебаний стоимости. Аналитика рынка масличных культур ИА «АПК-Информ» Светлана Киричок объясняет, что ценообразование зависит от многих факторов, в частности спроса на экспортные партии, которые формируют для замещения объемов, уничтоженных в портах.

Государственное регулирование розничной стоимости подсолнечного масла действует с конца 2021 года. Торговые сети обязаны заблаговременно сообщать об изменении цен, а максимальная наценка ограничена 10% оптовой или таможенной стоимости.

На экспортном направлении ситуация обстоит иначе. По данным АПК-Информ, уже в первую неделю 2026 года цена подсолнечного масла в портах выросла на 22 доллара за тонну. Это усугубляет давление на рынок, однако не создает угрозы дефицита для потребителей внутри страны.

Эксперты подчеркивают, что дефицит продуктов в Николаевской области пока не рассматривается как реальный сценарий, а ситуация остается контролируемой благодаря значительным производственным объемам и действующим механизмам регулирования.

