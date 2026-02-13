Дефіцит продуктів у Миколаївській області наразі не розглядається як реальний сценарій.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області не прогнозується, попри зростання цін на соняшникову олію та складну ситуацію в аграрному секторі, повідомляють галузеві експерти, повідомляє Politeka.

Внутрішній ринок залишається забезпеченим, оскільки споживання цієї продукції в Україні становить лише 5,6–8% від загального обсягу виробництва.

Аналітики зазначають, що навіть за умов неврожаю та ворожих атак на інфраструктуру олійної галузі, критичних перебоїв із постачанням для населення не очікується. Основні обсяги виробленої олії традиційно спрямовуються на зовнішні ринки, що знижує ризики для внутрішніх полиць супермаркетів.

Водночас фахівці не виключають коливань вартості. Аналітикиня ринку олійних культур ІА «АПК-Інформ» Світлана Киричок пояснює, що ціноутворення залежить від багатьох чинників, зокрема попиту на експортні партії, які формують для заміщення обсягів, знищених у портах.

Державне регулювання роздрібної вартості соняшникової олії діє з кінця 2021 року. Торговельні мережі зобов’язані завчасно повідомляти про зміну цін, а максимальна націнка обмежена 10% від оптової або митної вартості.

На експортному напрямку ситуація виглядає інакше. За даними «АПК-Інформ», уже в перший тиждень 2026 року ціна соняшникової олії в портах зросла на 22 долари за тонну. Це посилює тиск на ринок, однак не створює загрози дефіциту для споживачів усередині країни.

Експерти підкреслюють, що дефіцит продуктів у Миколаївській області наразі не розглядається як реальний сценарій, а ситуація залишається контрольованою завдяки значним виробничим обсягам і чинним механізмам регулювання.

