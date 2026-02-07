Дефицит продуктов во Львовской области фиксируют на фоне удорожания яблок, которое наблюдается в Украине и Польше из-за быстрого сокращения запасов и высокого интереса со стороны внешних рынков, сообщает Politeka.

По данным отраслевых обзоров, объемы качественных плодов в хранилищах уменьшаются быстрее, чем ожидалось. Весенние заморозки в прошлом году и проблемы с хранением негативно повлияли на предложение, что отразилось на отпускной стоимости для торговых сетей.

Аналитики Fresh Plaza отмечают, что европейский рынок демонстрирует разную динамику. Западные страны имеют значительные остатки, в то время как восточный регион сталкивается с нехваткой. В украинских реалиях ситуацию усложняют перебои с энергоснабжением, заставляющие производителей использовать генераторы и повышают затраты на хранение.

Специалисты увязывают дефицит продуктов во Львовской области с активизацией экспорта. Часть урожая устремляется за границу, где спрос растет, а внутренний рынок получает меньше продукции должного качества.

Эксперты прогнозируют, что в феврале ценовое давление сохранится. Сокращение запасов в США и усложнение логистики в портах дополнительно влияют на глобальную конъюнктуру, отражающуюся и на ситуации в Украине.

Кроме того, во Львовской области можно получить гуманитарную помощь.

Ежемесячная выплата на проживание составляет 2000 грн. для совершеннолетних и 3000 грн. для детей и лиц с инвалидностью. Для оформления нужно обратиться в районное управление социальной защиты по месту учета или в один из Центров предоставления админуслуг во Львове.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать