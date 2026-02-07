Дефіцит продуктів у Львівській області фіксують на тлі подорожчання яблук, яке спостерігається в Україні та Польщі через швидке скорочення запасів і високий інтерес з боку зовнішніх ринків, повідомляє Politeka.

За даними галузевих оглядів, обсяги якісних плодів у сховищах зменшуються швидше, ніж очікувалося. Весняні заморозки минулого року та проблеми зі зберіганням негативно вплинули на пропозицію, що позначилося на відпускній вартості для торговельних мереж.

Аналітики Fresh Plaza зазначають, що європейський ринок демонструє різну динаміку. Західні країни мають значні залишки, тоді як східний регіон стикається з нестачею. В українських реаліях ситуацію ускладнюють перебої з енергопостачанням, які змушують виробників використовувати генератори та підвищують витрати на зберігання.

Фахівці пов’язують дефіцит продуктів у Львівській області з активізацією експорту. Частина врожаю спрямовується за кордон, де попит зростає, а внутрішній ринок отримує менше продукції належної якості.

Експерти прогнозують, що у лютому ціновий тиск збережеться. Скорочення запасів у США та ускладнення логістики в портах додатково впливають на глобальну кон’юнктуру, що відображається й на ситуації в Україні.

Крім того, у Львівській області також можна отримати гуманітарну допомогу.

Щомісячна виплата на проживання становить 2000 гривень для повнолітніх та 3000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю. Для оформлення потрібно звернутися до районного управління соціального захисту за місцем обліку або до одного з Центрів надання адмінпослуг у Львові.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати