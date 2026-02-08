Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Харькове поможет местным подготовиться к изменяющимся погодным условиям.

Прогноз погоды с 9 по 15 февраля в Харькове показывает, что первые дни недели будут морозные и сухие, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

В понедельник, 9:02, ночная температура будет составлять около -11 градусов, а утром - -15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -11, а вечером опустится до -14.

Утром морозы будут ощущаться как -23 градуса. Облачность будет умеренной, а осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 м/с.

Во вторник, 10:02, в городе ожидается ясное небо в течение всего дня. Ночная температура снизится до -16, утренняя – до -18, днем ​​будет -9, а вечером около -14.

Среда, 11:02, принесет облачное небо. Температура будет колебаться с -14 ночью до -5 вечером, днем ​​ожидается -4. Осадков немного, но к середине дня вероятность небольшого снега возрастает до 24%.

В четверг, 12:02, состоится потепление. Ночная температура –5, утренняя –2, днем ​​+3, вечером +4. Весь день будет облачным. Утром возможен мелкий снег, который днем ​​сменится небольшим дождем, который завершится к вечеру.

Пятница, 13.02, будет пасмурной и влажной. Ночная температура +3, утренняя +4, днем ​​+5, вечером +5. Местный дождь будет идти ночью и середине дня, в середине дня возможна пауза.

Суббота, 14:02, в городе будет полностью облачной. Температура будет колебаться от +3 до +6 градусов, чувствуется как от 0 до 2 градусов. Небольшой дождь будет идти в течение всего дня, ветер 4–4,6 м/с, вероятность осадков 57–73%.

Воскресенье, 15.02, обрадует отсутствием существенных осадков, хотя небо останется облачным. Температура от +2 до +4, ощущается как –2 до +1.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Харькове дает жителям ясное понимание, когда ждать морозов, а когда подготовиться к потеплению.

