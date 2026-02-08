Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Харкові допоможе місцевим підготуватися до змінних погодних умов.

Прогноз погоди з 9 по 15 лютого у Харкові показує, що перші дні тижня будуть морозними та сухими, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

У понеділок, 9.02, нічна температура становитиме близько -11 градусів, а вранці – -15. Вдень стовпчик термометра підніметься до -11, а ввечері опуститься до -14.

Ранкові морози відчуватимуться як -23 градуси. Хмарність буде помірною, а опадів не передбачається. Вітер слабкий, до 5 м/с.

У вівторок, 10.02, у місті очікується ясне небо протягом усього дня. Нічна температура знизиться до -16, ранкова – до -18, вдень буде -9, а ввечері близько -14.

Середа, 11.02, принесе хмарне небо. Температура коливатиметься від -14 вночі до -5 увечері, вдень очікується -4. Опадів небагато, але в середині дня ймовірність невеликого снігу зростає до 24%.

У четвер, 12.02, відбудеться потепління. Нічна температура -5, ранкова -2, вдень +3, ввечері +4. Весь день буде хмарним. Вранці можливий дрібний сніг, який удень зміниться невеликим дощем, що закінчиться до вечора.

П’ятниця, 13.02, буде похмурою і вологою. Нічна температура +3, ранкова +4, вдень +5, ввечері +5. Дрібний дощ йтиме уночі та середині дня, в середині дня можлива пауза.

Субота, 14.02, у місті буде повністю хмарною. Температура коливатиметься від +3 до +6 градусів, відчувається як 0–2 градуси. Дрібний дощ йтиме протягом усього дня, вітер 4–4,6 м/с, ймовірність опадів 57–73%.

Неділя, 15.02, порадує відсутністю істотних опадів, хоча небо залишиться хмарним. Температура від +2 до +4, відчувається як -2 до +1.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 лютого у Харкові дає мешканцям чітке розуміння, коли чекати морозів, а коли підготуватися до потепління.

