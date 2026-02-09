У зв’язку з ремонтними роботами у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 10 лютого.

Графіки відключення світла у Вінницькій області вводяться через профілактичні роботи, які будуть проводити енергетики 10 лютого, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 10 лютого.

З 10 до 16 години триватимуть вимкнення обмеження в населеному пункті Сиваківці за адресами:

Вінницька: 1А, 77;

Вовчка: 1А, 3, 3С, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24;

Деснянська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Набережна: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 48;

Річкова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24;

Центральна: 1/46, 28, 30, 32, 34, 45, 54;

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29;

провулок Молодіжний: 10;

провулок Ясний: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11;

Річкова: 22.

З 10 до 16 години в населеному пункті Липовець будуть діяти графіки відключення світла на вулицях:

Андрія Новодворського: 21;

Гайсинська: 42А, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 101, 103;

Загребельна: 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136;

Януша Острозького: 19, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

провулок Гайсинський: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 73;

провулок Загребельний: 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19.

З 9:30 до 15:30 не буде світла в селі Михайлівка в будинках, що розташовані за адресами:

1 Травня 1, 1/76, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70Д, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129А, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 151А, 151Л;

Жовтнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130Г, 131, 131А, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 166А, 167;

Миру 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

