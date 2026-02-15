Подорожание проезда в Киевской области вызвало обсуждение среди пассажиров, поскольку это влияет на семейные бюджеты.

Подорожание проезда в Киевской области зафиксировали пассажиры после того, как государственный перевозчик "Укрзализныця" с 3 февраля поднял цены, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Киевской области произошло в пригородных электропоездах, курсирующих в пределах региона, а также в городской электричке Киева.

По словам пассажиров, изменения затронули прежде всего самые популярные направления, которыми ежедневно пользуются жители региона для поездок в столицу и обратно.

Стоимость билета в пригородных электричках выросла на 47%, и билеты, еще несколько дней назад стоившие 15 грн, теперь продаются за 22 грн. Такое же повышение было зафиксировано и в городской электричке Киева, где цены также подняли с 15 до 22 грн.

Пассажиры отмечают, что повышение стало неожиданным, ведь официальные страницы перевозчика и сайт компании не содержали предварительных уведомлений о новых тарифах.

Представители общественности подчеркивают, что подорожание проезда в Киевской области произошло без широкого информирования, что вызвало дополнительные вопросы среди пользователей железнодорожного транспорта.

Многие пассажиры узнали новые цены уже при покупке билетов, что стало причиной многочисленных обсуждений в соцсетях.

Напомним, в компании ранее сообщалось лишь о намерении повысить цены на билеты СВ, что касается спальных вагонов первого класса.

Новое ценообразование планируется ввести в качестве компенсационного механизма для льготной программы "УЗ-3000", а повышение стоимости будет зависеть от дня недели и периода года.

