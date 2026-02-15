Подорожчання проїзду в Київській області зафіксували пасажири після того, як державний перевізник “Укрзалізниця” з 3 лютого підняв ціни, повідомляє Politeka.
Подорожчання проїзду в Київській області відбулося у приміських електропоїздах, що курсують у межах регіону, а також у міській електричці Києва.
За словами пасажирів, зміни торкнулися передусім найбільш популярних напрямків, якими щоденно користуються жителі регіону для поїздок до столиці та назад.
Вартість квитка у приміських електричках зросла на 47%, і квитки, які ще кілька днів тому коштували 15 грн, тепер продаються за 22 грн. Таке ж підвищення зафіксували і в міській електричці Києва, де ціни також підняли з 15 до 22 грн.
Пасажири наголошують, що підвищення стало несподіваним, адже офіційні сторінки перевізника та сайт компанії не містили попередніх повідомлень про нові тарифи.
Представники громадськості наголошують, що подорожчання проїзду в Київській області відбулося без широкого інформування, що викликало додаткові питання серед користувачів залізничного транспорту.
Багато пасажирів дізналися про нові ціни вже під час купівлі квитків, що стало причиною численних обговорень у соцмережах.
Нагадаємо, у компанії раніше повідомляли лише про намір підвищити ціни на квитки СВ, що стосується спальних вагонів першого класу.
Нове ціноутворення планують запровадити як компенсаційний механізм для пільгової програми “УЗ-3000”, а підвищення вартості залежатиме від дня тижня та періоду року.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.
Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.