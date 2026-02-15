Подорожчання проїзду в Київській області викликало обговорення серед пасажирів, адже це впливає на сімейні бюджети.

Подорожчання проїзду в Київській області зафіксували пасажири після того, як державний перевізник “Укрзалізниця” з 3 лютого підняв ціни, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області відбулося у приміських електропоїздах, що курсують у межах регіону, а також у міській електричці Києва.

За словами пасажирів, зміни торкнулися передусім найбільш популярних напрямків, якими щоденно користуються жителі регіону для поїздок до столиці та назад.

Вартість квитка у приміських електричках зросла на 47%, і квитки, які ще кілька днів тому коштували 15 грн, тепер продаються за 22 грн. Таке ж підвищення зафіксували і в міській електричці Києва, де ціни також підняли з 15 до 22 грн.

Пасажири наголошують, що підвищення стало несподіваним, адже офіційні сторінки перевізника та сайт компанії не містили попередніх повідомлень про нові тарифи.

Представники громадськості наголошують, що подорожчання проїзду в Київській області відбулося без широкого інформування, що викликало додаткові питання серед користувачів залізничного транспорту.

Багато пасажирів дізналися про нові ціни вже під час купівлі квитків, що стало причиною численних обговорень у соцмережах.

Нагадаємо, у компанії раніше повідомляли лише про намір підвищити ціни на квитки СВ, що стосується спальних вагонів першого класу.

Нове ціноутворення планують запровадити як компенсаційний механізм для пільгової програми “УЗ-3000”, а підвищення вартості залежатиме від дня тижня та періоду року.

