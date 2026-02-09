Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляют в формате горячего питания для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве можно получить благодаря инициативе благотворительной организации «Еда жизни», которая уже долгое время снабжает украинцев горячими обедами, сообщает Politeka.

О деятельности организации и графике раздачи блюд проинформировали сами благотворители на официальной странице в Фейсбук.

Благотворительная организация «Пища жизни» осуществляет системную работу, направленную на поддержку людей в сложных жизненных условиях независимо от их социального статуса или жизненной ситуации.

Волонтеры регулярно готовят и распространяют горячие обеды, предоставляя возможность получить полноценное питание тем, кто в этом нуждается больше всего.

В таком формате бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляются пострадавшим от войны, а также жителям столицы с ограниченными финансовыми возможностями.

В организации отмечается, что блюда готовятся с соблюдением высоких стандартов чистоты и качества. Основу рациона составляет питательная вегетарианская или веганская еда.

Такой подход позволяет оказывать помощь стабильно и безопасно, даже при повышенной нагрузке на волонтеров.

В Киеве горячие обеды раздают жителям и гостям города в нескольких районах столицы. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров можно получить трижды в неделю в понедельник в среду и в пятницу в соответствии с установленным графиком.

Раздача происходит в 13:30 в парке "Радуга" на улице Мечты, в 14:00 на улице Новомостицкой в ​​доме 2Г, а также в 15:30 на улице Нижний Вал у дома 23.

