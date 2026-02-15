В Пенсионном фонде подчеркивают, что часть доплат для пенсионеров в Одесской области вырастет в размере.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области продолжают начисляться части пенсионеров, отвечающих определенным критериям, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

По данным Пенсионного фонда Украины, самое существенное повышение в 2026 году прогнозируется для граждан от 70 лет и старше. Государство намерено не только сохранить действующие возрастные доплаты для пенсионеров в Одесской области, но и расширить и обновить эту программу, адаптировав ее к уровню инфляции и актуальным социальным стандартам. Ожидается, что пересмотр размеров доплат позволит лучше защитить доходы людей преклонных лет в условиях роста стоимости жизни.

Кроме возрастных надбавок, увеличение выплат коснется и пенсионеров с длительным трудовым стажем — женщин старше 30 лет страхового стажа и мужчин со стажем более 35 лет.

В Пенсионном фонде отмечают, что именно эти граждане нередко получают пенсии, не в полной мере отражающие их многолетний вклад в пенсионную систему. Планируемые доплаты призваны частично уравнять этот дисбаланс и обеспечить более справедливый уровень пенсионного обеспечения.

Также в 2026 году предусмотрено проведение очередной индексации пенсий, которая охватит подавляющее большинство получателей. Индексация будет учитывать экономические показатели и рост цен, что должно поддержать покупательную способность украинцев почтенного возраста.

В совокупности — с учетом индексации, возрастных надбавок и доплат за стаж — для отдельных категорий пенсионеров общий рост выплат может составить около 20%. Таким образом, 2026 может стать периодом заметного пересмотра пенсионных доходов для наиболее уязвимых и социально значимых групп населения.

Источник: fbc.biz.ua

