У Пенсійному фонді наголошують, що частина доплат для пенсіонерів в Одеській області зросте у розмірі.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області продовжують нараховуватись частині пенсіонерів, що відповідають певним критеріям, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

За даними Пенсійного фонду України, найсуттєвіше підвищення у 2026 році прогнозується для громадян віком від 70 років і старших. Держава має намір не лише зберегти чинні вікові доплати для пенсіонерів в Одеській області, а й розширити та оновити цю програму, адаптувавши її до рівня інфляції та актуальних соціальних стандартів. Очікується, що перегляд розмірів доплат дозволить краще захистити доходи людей поважного віку в умовах зростання вартості життя.

Окрім вікових надбавок, збільшення виплат торкнеться й пенсіонерів із тривалим трудовим стажем — жінок, які мають понад 30 років страхового стажу, та чоловіків зі стажем більше ніж 35 років.

У Пенсійному фонді наголошують, що саме ці громадяни нерідко отримують пенсії, які не повною мірою відображають їхній багаторічний внесок у пенсійну систему. Заплановані доплати покликані частково вирівняти цей дисбаланс і забезпечити більш справедливий рівень пенсійного забезпечення.

Також у 2026 році передбачено проведення чергової індексації пенсій, яка охопить переважну більшість отримувачів. Індексація враховуватиме економічні показники та зростання цін, що має підтримати купівельну спроможність українців поважного віку.

У сукупності — з урахуванням індексації, вікових надбавок і доплат за стаж — для окремих категорій пенсіонерів загальне зростання виплат може сягнути близько 20%. Таким чином, 2026 рік може стати періодом помітного перегляду пенсійних доходів для найбільш уразливих та соціально значущих груп населення.

