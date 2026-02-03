Грошова допомога для ВПО в Одеській області посилює захист дітей переселенців і дає родинам більше можливостей.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області з 1 лютого 2026 року почне нараховуватися дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднив парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев. Рішення готують у межах змін до чинного соціального законодавства.

Сума щомісячної підтримки для кожної дитини становитиме 3 тисячі гривень. Паралельно народні депутати працюють над ініціативами щодо збільшення доходів інших груп переселенців, зокрема шляхом запровадження гарантованого мінімуму на рівні 10 380 гривень.

У 2026 році також діють оновлені умови нарахування коштів на проживання. Постанова уряду передбачає можливість продовження виплат ще на пів року, про що інформує Пенсійний фонд України.

Право на подальше отримання підтримки зберігається за родинами, у яких середній дохід за три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Після перегляду показників із початку року цей рівень становить 2 595 гривень, а гранична сума — 10 380 на одну людину.

Експерти зазначають, що грошова допомога для ВПО в Одеській області посилює захист дітей переселенців і дає родинам більше можливостей для стабільного життя в нових умовах.

Крім того, в Одесі також можна отримати гуманітарну допомогу.

Окрім харчування, проєкт передбачає адресну фінансову підтримку. Кошти дозволяють покривати витрати на ліки, продукти чи оплату житлово-комунальних рахунків. Перевагу надають тим, хто втратив стабільний дохід або був змушений залишити небезпечні райони.

